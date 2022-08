Acquistato dalla Juventus, scoppia la polemica: “Non possono pagare i genitori” (Di domenica 21 agosto 2022) Non è passata in sordina la trattativa che ha visto Tommaso Mancini, giovane calciatore del Vicenza, accostato al Milan. Il trasferimento dell’attaccante ai rossoneri sembrava scontato, ma alla fine è la Juventus la pretendente più avanti di tutte, sbaragliando la concorrenza. Il modo con cui la Juventus è finita per avvicinare il classe 2004 fa riflettere. Mancini non ha un agente ma è la famiglia a curare l’immagine ed assisterlo. Secondo Repubblica, infatti, il padre dell’attaccante avrebbe chiesto 2 milioni di commissione alla Juventus e i bianconeri avrebbero accettato la proposta. Mancini Milan Juventus In un secondo momento, come riportato dalla fonte, le parti interessate avrebbero smentito questa indiscrezione. Nonostante ciò l’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Non è passata in sordina la trattativa che ha visto Tommaso Mancini, giovane calciatore del Vicenza, accostato al Milan. Il trasferimento dell’attaccante ai rossoneri sembrava scontato, ma alla fine è lala pretendente più avanti di tutte, sbaragliando la concorrenza. Il modo con cui laè finita per avvicinare il classe 2004 fa riflettere. Mancini non ha un agente ma è la famiglia a curare l’immagine ed assisterlo. Secondo Repubblica, infatti, il padre dell’attaccante avrebbe chiesto 2 milioni di commissione allae i bianconeri avrebbero accettato la proposta. Mancini MilanIn un secondo momento, come riportatofonte, le parti interessate avrebbero smentito questa indiscrezione. Nonostante ciò l’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e ...

vdpdc1904 : #Siena, acquistato ufficialmente Davide #Riccardi dalla #Triestina, per #Rasi è quasi fatta - APropositodArte : @PosteSpedizioni ho acquistato un collo dalla cina e non mi è mai arrivato anche se il tracciamento dice addirittur… - tutto_logo : @faberskj Finché non viene acquistato dalla Juve, sembra di si. - Alientoine20 : @HaugeFan @NandoPiscopo1 @RijkST8 @furgeTX Luan Capanni ha fallito sia in prestito in Serie B spagnola sia in Serie… - RaffaelloLeao : RT @LisiAlessio4: @RaffaelloLeao @GiovaAlbanese Beh un milanista che va a commentare due giovani acquistati dalla juve, inoltre quello acqu… -