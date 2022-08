Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2022 ore 18:30 (Di sabato 20 agosto 2022) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2022 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA A1 Roma FIRENZE IN DIREZIONE NORD. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE, CON TEMPI DI PERCORRENZA DI CIRCA 20 MINUTI IN DIREZIONE Roma, SEMPRE SULL’A1 CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VALMONTONE PROSEGUIAMO CON LE INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE, IN PARTICOLARE SUL LITORALE CODE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARINELLA FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA CODE POI SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA LIDO DEI PINI DI ARDEA SULLA PONTINA SI RALLENTA NEI PRESSI DI PORTO BADINO A TERRACINA PIU’ A SUD ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 agosto 2022)DEL 20 AGOSTOORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA A1FIRENZE IN DIREZIONE NORD. AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE, CON TEMPI DI PERCORRENZA DI CIRCA 20 MINUTI IN DIREZIONE, SEMPRE SULL’A1 CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VALMONTONE PROSEGUIAMO CON LE INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE, IN PARTICOLARE SUL LITORALE CODE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARINELLA FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA CODE POI SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA LIDO DEI PINI DI ARDEA SULLA PONTINA SI RALLENTA NEI PRESSI DI PORTO BADINO A TERRACINA PIU’ A SUD ...

Roma_H_24 : Lavori stradali, chiude un tratto di via Salaria. Così cambia la viabilità - - Roma_H_24 : Lavori stradali, chiude un tratto di via Salaria. Così cambia la viabilità - - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2022 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2022 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-08-2022 - H24Parioli : Lunedì 22 c'è Roma-Cremonese, primo stress test per la viabilità. Le info utili - -