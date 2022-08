Uomini e Donne, tronista dell’ultima stagione convola a nozze: l’ira dei social (Di sabato 20 agosto 2022) Una coppia nata nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne, quella formata dall’ex tronista Veronica Rimondi e Matteo Farnea, il corteggiatore con cui poi si è fidanzata, sarebbe già pronta a sposarsi. O per lo meno è quello che si intuisci della foto pubblicata su Instagram da Matteo. “She said yes” ha scritto il ragazzo, usando l’espressione è quella che viene utilizzata quando c’è di mezzo una proposta di matrimonio e accompagnandola con la foto della mano di Veronica con un anello al dito. Questa notizia, anziché rallegrare il pubblico, in realtà ha fatto arrabbiare il web in quanto sembra confermare quello che si mormora da tempo, ovvero che Veronica Rimondi e Matteo Farnea si conoscevano da ben prima del trono. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 agosto 2022) Una coppia nata nel corsodi, quella formata dall’exVeronica Rimondi e Matteo Farnea, il corteggiatore con cui poi si è fidanzata, sarebbe già pronta a sposarsi. O per lo meno è quello che si intuisci della foto pubblicata su Instagram da Matteo. “She said yes” ha scritto il ragazzo, usando l’espressione è quella che viene utilizzata quando c’è di mezzo una proposta di matrimonio e accompagnandola con la foto della mano di Veronica con un anello al dito. Questa notizia, anziché rallegrare il pubblico, in realtà ha fatto arrabbiare il web in quanto sembra confermare quello che si mormora da tempo, ovvero che Veronica Rimondi e Matteo Farnea si conoscevano da ben prima del trono. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

