Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 08 | 10

(Di sabato 20 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non la demo senza risposta nessuno degli attacchi contro le nostre città sferrato da parte dell’esercito Russo L’ho dichiarato il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel suo videomessaggio serale definendo brutali bombardamenti dei Rossi Sud via kharkiv Amico live ripristineremo tutto ciò che ti ritrovi sti hanno lasciato in rovina ha aggiunta gli europei di atletica a Monaco da diavola torto perso nei 200 azzurri argento e bronzo nei 3000 siepi in mattinata staccano il pass per la finale della 4% al femminile la 4 per 400 maschile ed Elena vallortigara nel salto in alto fuori dalla finale della 4% maschile ed Elena dello negli 800 metri il maltempo raffiche di vento fino a 150 kmorari alberi Killer praticati tetti divelti migliaia le chiamate Vigili del Fuoco ...