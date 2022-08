Torino-Lazio, i convocati di Juric: torna Lukic, fuori Miranchuk (Di sabato 20 agosto 2022) Sono 24 i convocati del Torino resi noti a poche ore dalla partita contro la Lazio. Ivan Juric ha perdonato Sasa Lukic che torna dunque nell’elenco che vi proponiamo di seguito. 1. Berisha, 2. Bayeye, 3. Schuurs, 4. Buongiorno, 8. Segre, 9. Sanabria, 10. Lukic, 11. Pellegri, 13. Rodriguez, 14. Ilkhan, 16. Vlasic, 17. Singo, 19. Lazaro, 21. Adopo, 23. Seck, 26. Djidji, 27. Vojvoda, 28. Ricci, 32. Milinkovic-Savic, 34. Aina, 36. Garbett, 49. Radonjic, 77. Linetty, 89. Gemello. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Sono 24 idelresi noti a poche ore dalla partita contro la. Ivanha perdonato Sasachedunque nell’elenco che vi proponiamo di seguito. 1. Berisha, 2. Bayeye, 3. Schuurs, 4. Buongiorno, 8. Segre, 9. Sanabria, 10., 11. Pellegri, 13. Rodriguez, 14. Ilkhan, 16. Vlasic, 17. Singo, 19. Lazaro, 21. Adopo, 23. Seck, 26. Djidji, 27. Vojvoda, 28. Ricci, 32. Milinkovic-Savic, 34. Aina, 36. Garbett, 49. Radonjic, 77. Linetty, 89. Gemello. SportFace.

