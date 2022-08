(Di sabato 20 agosto 2022) Lo stesso concetto è stato rinforzato con il Decreto Legge 99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel giugno 2021 che non ha poi trovato accoglimento in Legge. Oltre al credito d'imposta del 30% ...

SanremoNews.it

Nel marzo di quest'anno, con l'entrata in vigore della Legge 15/2022 (ex DL Milleproroghe 128/2021), è arrivata lasuiin contante. Da gennaio 2023, infatti, non sarà possibile effettuarein contanti per importi superiori ai 1.000 euro. Chiari segnali della volontà di abolire quasi ...Eppure anche nel caso diin contanti è possibile portare in detrazione le spese sostenute. E controlli e multeper cittadini ALTRE CATEGORIE Tecnologia Intrattenimento Stretta ai pagamenti in contante: quali sono le migliori soluzioni alternative