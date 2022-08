Stefano Paternò ucciso da un mix di covid e vaccino. Indagine chiusa (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Stefano Paternò, il 43enne capo scelto della Marina militare di Augusta deceduto l'8 marzo dell'anno scorso nella sua abitazione di Misterbianco, nel Catanese, dodici ore dopo il primo vaccino Astrazeneca e da due settimane contagiato dal covid, ma asintomatico, morì per un "arresto irreversibile delle funzioni vitali consecutivo" secondo i consulenti insediati dal pm di Siracusa "a Sindrome da distress respiratorio (Ards) che si è tradotta in un danno tissutale, soprattutto alveolare, che non ha dato scampo". Il decesso di Paternò sarebbe avvenuto per una "risposta immunitaria esagerata" che ha sommato il vaccino agli effetti del covid. La procura aretusea ha chiesto quindi l'archiviazione dell'inchiesta, ma il gip non sarà chiamato a dare una risposta, dal ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI -, il 43enne capo scelto della Marina militare di Augusta deceduto l'8 marzo dell'anno scorso nella sua abitazione di Misterbianco, nel Catanese, dodici ore dopo il primoAstrazeneca e da due settimane contagiato dal, ma asintomatico, morì per un "arresto irreversibile delle funzioni vitali consecutivo" secondo i consulenti insediati dal pm di Siracusa "a Sindrome da distress respiratorio (Ards) che si è tradotta in un danno tissutale, soprattutto alveolare, che non ha dato scampo". Il decesso disarebbe avvenuto per una "risposta immunitaria esagerata" che ha sommato ilagli effetti del. La procura aretusea ha chiesto quindi l'archiviazione dell'inchiesta, ma il gip non sarà chiamato a dare una risposta, dal ...

