Statali | la beffa degli aiuti | otto mesi per avere gli sgravi

cristinapasque : RT @BTiddia: @CottarelliCPI Sostenere giornali fascisti con fondi statali Oltre il danno la beffa Vedere il simbolo di FORZA NUOVA Appeso a… - BTiddia : @marylu_1973_ Uno dei tanti giornalai ché fanno propaganda pro fascista Pagati con soldi statali Oltre il danno la… - BTiddia : @CottarelliCPI Sostenere giornali fascisti con fondi statali Oltre il danno la beffa Vedere il simbolo di FORZA NUO… - BTiddia : @BabaJaga2021 E sovenzionare giornali fascisti con soldi statali Oltre il danno la beffa E vedere appeso alla bache… -

ilgazzettino.it

Fino ad oggi, ben otto mesi dopo l'approvazione dello sgravio in busta paga, glinon hanno ancora incassato nemmeno una mensilità della decontribuzione dello 0,8 per cento approvata con l'...Una. 'Per i dipendenti pubblici questi ritardi', dice Massimo Battaglia, segretario generale ... il trattamento di fine rapporto, e del Tfs, il trattamento di fine servizio, per gli, ... Statali, Tfr congelato: fino a 46 mesi di attesa per avere la liquidazione Pochi, maledetti e con molta calma. Per i dipendenti pubblici gli sgravi del governo nelle buste paga tardano ad arrivare. Fino ad oggi, ben otto mesi dopo l’approvazione dello sgravio in ...Roberto Martinelli è un ex dipendente del ministero della Giustizia. È andato in pensione il primo ottobre del 2018. Alla Casa Bianca c’era ancora Donald Trump, mentre Harry ...