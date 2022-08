Scoperte 500 pietre megalitiche in Spagna, è la nuova Stonehenge? (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – La nostra antica Europa non finisce mai di sorprenderci. Talvolta, grazie alle Scoperte archeologiche che proprio in questo periodo annichilito riaffiorano sempre più numerose, sembra che i nostri più antichi antenati vogliano risvegliarci dalla noia di un’epoca troppo tecnologica e artificiale. E’ oggi il caso oggi delle pietre megalitiche di una “nuova” Stonehenge spagnola che potrebbe svelare misteriosi riti delle radici iberiche. Una nuova Stonehenge spagnola Un complesso di oltre 500 pietre megalitiche, erette in antichità sul suolo iberico, è stato scoperto durante un’indagine a La Torre-La Janera, vicino al fiume Guadiana nel sud della Spagna. Questi monumenti posizionati dall’uomo includono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – La nostra antica Europa non finisce mai di sorprenderci. Talvolta, grazie allearcheologiche che proprio in questo periodo annichilito riaffiorano sempre più numerose, sembra che i nostri più antichi antenati vogliano risvegliarci dalla noia di un’epoca troppo tecnologica e artificiale. E’ oggi il caso oggi delledi una “spagnola che potrebbe svelare misteriosi riti delle radici iberiche. Unaspagnola Un complesso di oltre 500, erette in antichità sul suolo iberico, è stato scoperto durante un’indagine a La Torre-La Janera, vicino al fiume Guadiana nel sud della. Questi monumenti posizionati dall’uomo includono ...

