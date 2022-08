Ryan Gosling | nel cast del prequel di Ocean’s Eleven?

(Di sabato 20 agosto 2022) The Hollywood Reporter riporta cheè in trattative per unirsi a Margot Robbie nel reboot diper la Warner Bros. Chi dirigerà? Il nuovo film di Ocean sarà diretto da Jay Roach, con Robbie che produrrà insieme a Tom Ackerley e Michelle Graham. I dettagli sulla sceneggiatura di Carrie Solomon sono tenuti nascosti.: la collaborazione La star canadeseha recitato con Margot Robbie in occasione dell’atteso Barbie, diretto da Greta Gerwig. I due attori ora potrebbero collaborare per le riprese del nuovo tassello del franchise diche verrà diretto da Jay Roach.Il ...

Think_movies : “Ocean’s Eleven”: Ryan Gosling potrebbe affiancare Margot Robbie nel prequel - stanzedicinema : Ryan Gosling e Margot Robbie di nuovo assieme per il prequel di Ocean’s Eleven - CinemApp_Cinema : #RyanGosling affiancherà #MargotRobbie nel cast del film prequel di Ocean's Eleven? - UniMoviesBlog : #RyanGosling e #MargotRobbie ancora insieme dopo #Barbie? Ebbene si! - joaocomsono : Te amo Ryan Gosling Te amo Emma Stone Te amo La La Land -

Prossimi a condividere lo schermo con Barbie , gli attorie Margot Robbie sono in trattative per recitare insieme in un nuovo Ocean's movie . Quasi quattro anni dopo l'arrivo in sala di Ocean's 8 , spin - off al femminile con protagoniste Cate ...ritornerà a fare nuovamente coppia con Margot Robbie nel prequel di una celebre saga cinematografica. Secondo quanto riportato da PuckNews l'attore sarebbe salito a bordo dell'annunciato ...Ryan Gosling: è un due volte candidato all'Oscar recentemente riconosciuto dall'Academy per il suo lavoro in La La Land di Damien Chazelle ...Stando alle indiscrezioni riportate da diverse testate americane ( The Hollywood Reporter, Deadline, Collider) Ryan Gosling sarebbe in trattativa per affiancare Margot Robbie nel nuovo Ocean's Eleven ...