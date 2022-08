Premier League 2022 23 | ancora Arsenal | 3-0 contro il Bournemouth

(Di sabato 20 agosto 2022) L’conquista altri tre punti in questo inizio di stagione. Battuto 3-0 il, nel match valevole per la terza giornata di/23. La prima frazione di gioco viene dominata dai The Gunners: doppio vantaggio già al termine dei primi 45 minuti di gioco. A firmare una doppietta, il centrocampista norvegese Odegaard: prima rete messa a segno al quinto minuto sfruttando un rimbalzo favorevole del pallone. Il 2-0 viene insaccato invece, dopo un bel passaggio corto ricevuto da Gabriel Jesus in area, il classe ’98 lascia poi partire un missile imprendibile per il portiere avversario. Nella ripresa è la bella giocata di Xhaka a fornire l’assist perfetto a Saliba sul limite dell’area. Il difensore francese riesce ad insaccare il pallone sotto al sette e firmare il 3-0. I padroni ...

