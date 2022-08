Onu: "Sbloccare export da Russia di alimenti non sanzionati" (Di sabato 20 agosto 2022) Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello per Sbloccare le esportazioni di "alimenti e fertilizzanti russi che non sono soggetti a sanzioni". Lo rende noto un comunicato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello perle esportazioni di "e fertilizzanti russi che non sono soggetti a sanzioni". Lo rende noto un comunicato ...

