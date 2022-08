“Mi ha messo a dura prova”: Il racconto di Raffaella Fico, le è successo davvero (Di sabato 20 agosto 2022) La showgirl Raffaella Fico ha lanciato l’appello, lei vorrebbe rifare l’esperienza a tutti i costi: le servirebbe per se stessa Raffaella-Fico (Mediaset Infinity)Parliamo di una delle showgirl più famose d’Italia che negli ultimi anni si è allontanata dalla tv. Raffaella Fico ha visto tramontare il suo periodo d’oro, la tv l’ha dimenticata e già l’anno scorso in molti si chiedevano che fine avesse fatto, fino a quanto poi Alfonso Signorini non ha scelto di reclutarla per il GF Vip. La sua sosta al reality è durata poco, ma la showgirl ha confessato di essere ossessionata dai reality tv, tanto che le piacerebbe molto riprovare l’esperienza, magari anche per avere una seconda possibilità per raccontarsi meglio. Se in un primo momento non è molto piaciuta ... Leggi su direttanews (Di sabato 20 agosto 2022) La showgirlha lanciato l’appello, lei vorrebbe rifare l’esperienza a tutti i costi: le servirebbe per se stessa(Mediaset Infinity)Parliamo di una delle showgirl più famose d’Italia che negli ultimi anni si è allontanata dalla tv.ha visto tramontare il suo periodo d’oro, la tv l’ha dimenticata e già l’anno scorso in molti si chiedevano che fine avesse fatto, fino a quanto poi Alfonso Signorini non ha scelto di reclutarla per il GF Vip. La sua sosta al reality èta poco, ma la showgirl ha confessato di essere ossessionata dai reality tv, tanto che le piacerebbe molto rire l’esperienza, magari anche per avere una seconda possibilità per raccontarsi meglio. Se in un primo momento non è molto piaciuta ...

