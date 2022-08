Meghan Markle non perdona il nuovo affronto incredibile | Tutta colpa di Kate (Di sabato 20 agosto 2022) Guai all’orizzonte per Kate Middleton, a quanto pare dietro il nuovo imperdonabile affronto subito da Meghan Markle si nasconderebbe la Duchessa di Cambridge. I riflettori dei media internazionali continuano ad essere costantemente concentrati sui reali e, soprattutto, su Meghan Markle e Kate Middleton. Come è risaputo da molto tempo a questa parte, ormai, tra le due Duchesse non corre affatto buon sangue e il tempo da trascorre insieme diventa sempre un dramma, così come ha confermato anche la reazione che la moglie di William ha avuto durante l’ingresso dei Sussex a Saint Paul per il Giubileo di platino. Questa volta, però, Meghan Markle sarebbe andata su tutte le furie a seguito di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 agosto 2022) Guai all’orizzonte perMiddleton, a quanto pare dietro ilimbilesubito dasi nasconderebbe la Duchessa di Cambridge. I riflettori dei media internazionali continuano ad essere costantemente concentrati sui reali e, soprattutto, suMiddleton. Come è risaputo da molto tempo a questa parte, ormai, tra le due Duchesse non corre affatto buon sangue e il tempo da trascorre insieme diventa sempre un dramma, così come ha confermato anche la reazione che la moglie di William ha avuto durante l’ingresso dei Sussex a Saint Paul per il Giubileo di platino. Questa volta, però,sarebbe andata su tutte le furie a seguito di ...

infoitcultura : Harry: viaggio a sorpresa in Africa prima della visita nel Regno Unito con Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle, Harry vola via lontano senza di lei (ma la risposa per Netflix) - VanityFairIt : Quattro anni dopo il royal wedding pare che i Sussex stiano per rinnovare i voti nuziali. Stavolta in California, c… - zazoomblog : Meghan Markle Harry vola via lontano senza di lei (ma la risposa per Netflix) - #Meghan #Markle #Harry #lontano… - ParliamoDiNews : Meghan Markle, la foto con il pancione è boom di like. Dolcissima - -