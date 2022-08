M5S, la Ricciardi in campo per la Camera: suo l’uninominale di Benevento (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlla fine ha scelto l’uninominale della Camera Sabrina Ricciardi. La senatrice del Movimento Cinque Stelle, dopo la beffa delle parlamentarie che l’hanno relegata al ruolo di supplente, prenderà comunque parte alla competizione elettorale. Lo farà nel collegio indubbiamente di maggiore interesse, quello che comprende l’intero Sannio e 28 Comuni del Casertano. Ad annunciarla è stata la stessa Ricciardi con un post su Facebook: “Annuncio con orgoglio che sono candidata alla Camera dei Deputati nel collegio Uninominale Benevento-Caserta: nessuna strategia di comodità, ho deciso coerentemente di rinnovare il mio impegno, perché ritengo giusto esserci, battagliare sul campo. Mi giocherò questa partita con tutte le mie forze, lo farò con il cuore e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlla fine ha sceltodellaSabrina. La senatrice del Movimento Cinque Stelle, dopo la beffa delle parlamentarie che l’hanno relegata al ruolo di supplente, prenderà comunque parte alla competizione elettorale. Lo farà nel collegio indubbiamente di maggiore interesse, quello che comprende l’intero Sannio e 28 Comuni del Casertano. Ad annunciarla è stata la stessacon un post su Facebook: “Annuncio con orgoglio che sono candidata alladei Deputati nel collegio Uninominale-Caserta: nessuna strategia di comodità, ho deciso coerentemente di rinnovare il mio impegno, perché ritengo giusto esserci, battagliare sul. Mi giocherò questa partita con tutte le mie forze, lo farò con il cuore e ...

anteprima24 : ** M5S, la Ricciardi in campo per la Camera: suo l'uninominale di ##Benevento ** - NTR24 : Elezioni, Ricciardi (M5s) candidata alla Camera nell’uninominale: “In campo con tutte le mie forze”… - venti4ore : Elezioni, i candidati M5S per i collegi plurinominali a Siena c’è Ricciardi, fedelissimo di Conte - controradio : M5S: in Toscana i capolista saranno Licheri e Ricciardi - SIENANEWS : Elezioni, i candidati M5S per i collegi plurinominali: a Siena c'è Ricciardi, fedelissimo di Conte... -