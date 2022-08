LIVE – Vuelta 2022, seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 20 agosto 2022) La DIRETTA testuale della seconda tappa alla Vuelta di Spagna 2022, che prosegue con la s’Hertogenbosch-Utrecht di 175,1 chilometri. Sulla carta una delle poche frazioni pianeggianti della corsa spagnola, che in Olanda potrebbe dare spazio ai velocisti: attenzione però al vento, che nei Paesi Bassi può sempre essere un fattore vista la vicinanza al mare. Si parte alle 13:30 di sabato 20 agosto; Sportface vi fornirà aggiornamenti LIVE tramite una DIRETTA scritta. COME VEDERE LA tappa IN TV seconda tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA ANALISI STARTLIST e FAVORITI Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Latestuale dellaalladi Spagna, che prosegue con la s’di 175,1 chilometri. Sulla carta una delle poche frazioni pianeggianti della corsa spagnola, che in Olanda potrebbe dare spazio ai velocisti: attenzione però al vento, che nei Paesi Bassi può sempre essere un fattore vista la vicinanza al mare. Si parte alle 13:30 di sabato 20 agosto; Sportface vi forniràtramite unascritta. COME VEDERE LAIN TV: PERCORSO E ALTIMETRIA ANALISI STARTLIST e FAVORITI, CALENDARIO TAPPE COMPLETO PER AGGIORNARE IL...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: prima chance per i velocisti - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: la Jumbo-Visma vince la cronosquadre! Robert Gesink prima magli… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: BikeExchange davanti a tutte! E’ il momento dell’Astana di Vinc… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Groupama – FDJ in testa! Una decina di formazioni sul percorso… -