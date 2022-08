Highlights e gol Inter-Spezia 3-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata del campionato di. A San Siro ottima prestazione dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita dopo la mezzora grazie ad una meravigliosa conclusione di sinistro di Lautaro Martinez. Poi tante le occasioni per il raddoppio: una traversa di Lukaku, una grande parata di Dragowski su Dumfries e un’altra chance per Lautaro. Nella ripresa ci pensano prima Calhanoglu e poi Correa a chiudere la partita: nerazzurri a punteggio pieno. SportFace.