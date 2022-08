Cristiano Doni non è sposato e non è stato squalificato

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 agosto 2022) Riceviamo e pubblichiamo. Per dovere di cronaca ècorretto anche l’articolo precedente. Egregio Direttore,su incarico del sig.invio la presente in merito all’articolo pubblicato il 17 agosto u.s. nella rubrica “Gossip” dal titolo “in vacanza con Francesca Piccinini: un nuovo amore?”. Invero tale articolo contiene alcune inesattezze da segnalare e talune allusioni e riferimenti inopportuni. Per quanto attiene la sfera privata, si rileva che il sig., anzitutto, non ècon la sig.ra Ingrid Senoner e che sarebbepreferibile, e sicuramente più “delicato”, non fare alcun riferimento ai figli del mio assistito, anche per la loro giovane età. Sotto l’aspetto dell’attività professionale, la menzione della ...