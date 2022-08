Covid, Toti: “Basta ambiguità, in classe senza mascherine. Occorre convivere con il virus con i fatti e non solo con le parole” (Di sabato 20 agosto 2022) “La prima campanella suonerà fra poco più di 3 settimane, il tempo delle ambiguità è finito: vogliamo i nostri ragazzi e bambini in classe senza mascherina, diciamolo chiaramente e lavoriamo per questo". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) “La prima campanella suonerà fra poco più di 3 settimane, il tempo delleè finito: vogliamo i nostri ragazzi e bambini inmascherina, diciamolo chiaramente e lavoriamo per questo". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni. L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Toti: “Basta ambiguità, in classe senza mascherine. Occorre convivere con il virus con i fatti e non solo co… - ParliamoDiNews : Covid e quarantena, Toti: “Regole da cambiare. Valutiamo di far uscire le persone positive senza sintomi” -… - PaperoneZzio : @matteosalvinimi Pagliaccio, avrai la tendinite alla mano, hai firmato a favore di ogni schifezza mai partorita in… - chrivia : @GiorgiaMeloni Nel vostro programma:'Contrasto alla pandemia da Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti… - laura_lauril : @Ardito98731919 @Bluefidel47 È il minimo…..non siamo in guerra anche se l’invio di armi in Ucraina, contro la ns Co… -