CIVIS ROMANUS SUM! Lorenzo Marsaglia eroico profeta in patria: imperatore d’Europa dal trampolino 3 metri 48 anni dopo Klaus Dibiasi! (Di sabato 20 agosto 2022) Si pensava che con il termine delle gare del nuoto in piscina agli Europei 2022 di Roma, le soddisfazioni per l’Italia potessero essere inferiori. Niente di più falso perché dai tuffi, nel penultimo giorno della rassegna, si è concretizzato qualcosa che non ci si poteva immaginare. Dal trampolino 3m, specialità olimpica per eccellenza, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno vinto l’oro e il bronzo. Un risultato storico che riporta alla mente degli appassionati i tempi di Klaus Dibiasi e di Giorgio Cagnotto quando nel 1974 a Vienna giunsero primo e secondo in questa specialità. E risale proprio a quell’edizione degli Europei l’ultima medaglia d’oro dai tre metri, dal momento che Michele Benedetti nel 2009 a Torino ottenne il bronzo, in qualità di ultimo tuffatore nostrano a essere sul ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Si pensava che con il termine delle gare del nuoto in piscina agli Europei 2022 di Roma, le soddisfazioni per l’Italia potessero essere inferiori. Niente di più falso perché dai tuffi, nel penultimo giorno della rassegna, si è concretizzato qualcosa che non ci si poteva immaginare. Dal3m, specialità olimpica per eccellenza,e GiovTocci hanno vinto l’oro e il bronzo. Un risultato storico che riporta alla mente degli appassionati i tempi diDibiasi e di Giorgio Cagnotto quando nel 1974 a Vienna giunsero primo e secondo in questa specialità. E risale proprio a quell’edizione degli Europei l’ultima medaglia d’oro dai tre, dal momento che Michele Benedetti nel 2009 a Torino ottenne il bronzo, in qualità di ultimo tuffatore nostrano a essere sul ...

OA_Sport : #TUFFI Oggi si è fatta la storia! Oro dai tre metri con Marsaglia eroico e bronzo per Tocci. Un qualcosa che non si… - spicca63 : @romanus_civis Pensa se ballava con una donna …….. #SannaMarinVideo - alexjsmirnov : @romanus_civis Il problema non è il fatto che balli, ma il fatto che inneggi ripetutamente alla droga, infatti le è… - Lorenzo4040 : @romanus_civis C'è un terzo video: balla con la musica a palla! Inaudito! - romanus_civis : La propaganda maldestra di Putin ci propina lo “scandalo” di una donna che balla con un uomo. Per i loro canoni da… -

Dalle televisioni al Quirinale, l'inimicizia fra Berlusconi e Mattarella ... Mattarella spiegò a Berlusconi: "Non basta invadere l'impero romano per diventare un "civis romanus". Anche gli Unni e i Vandali provarono a fare i romani, ma essendo barbari non ci riuscirono". Un ... A Sant'Elpidio a Mare oggi e domani arriva Enosophia Si autodefinì Andrea Baccius Philosophus, Medicus Elpidianus et Civis Romanus. Circolare, sostenibile, etico per natura, autentico e non replicabile, l'universo - vino può simboleggiare una bussola ... Mediterraneo Antico ... Mattarella spiegò a Berlusconi: "Non basta invadere l'impero romano per diventare un "". Anche gli Unni e i Vandali provarono a fare i romani, ma essendo barbari non ci riuscirono". Un ...Si autodefinì Andrea Baccius Philosophus, Medicus Elpidianus et. Circolare, sostenibile, etico per natura, autentico e non replicabile, l'universo - vino può simboleggiare una bussola ... L'avvocatura femminile nella Roma repubblicana: il caso di Ortensia - MediterraneoAntico