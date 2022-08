Caso La Regina, ora è chiaro a tutti: il Pd è nel caos e non può dare lezioni a nessuno (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – A forza di spiare e denunciare le presunte nefandezze altrui, si finisce obnubilati dal livore e non ci si accorge dei propri difettucci. E’ il Caso del Pd, impareggiabile partito campione di figuracce, cintura nera di scivoloni e caos interno. Chi la fa l’aspetti, verrebbe da dire. E’ così che Raffaele La Regina, candidato capolista del Pd in Basilicata, è stato costretto a ritirarsi. Post su Israele, il passo indietro di La Regina. Il Pd è nel caos Come mai? Perché è stato travolto da un polverone scatenato sui social dopo che è stato tirato fuori un suo vecchio post in cui ironizzava sull’esistenza dello Stato di Israele. “In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?”, scriveva La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – A forza di spiare e denunciare le presunte nefandezze altrui, si finisce obnubilati dal livore e non ci si accorge dei propri difettucci. E’ ildel Pd, impareggiabile partito campione di figuracce, cintura nera di scivoloni einterno. Chi la fa l’aspetti, verrebbe da dire. E’ così che Raffaele La, candidato capolista del Pd in Basilicata, è stato costretto a ritirarsi. Post su Israele, il passo indietro di La. Il Pd è nelCome mai? Perché è stato travolto da un polverone scatenato sui social dopo che è stato tirato fuori un suo vecchio post in cui ironizzava sull’esistenza dello Stato di Israele. “In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?”, scriveva La ...

