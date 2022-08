Avellino | annullato il test amichevole con l’Afragolese

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La copiosa pioggia della scorsa notte ha compromesso l’intervento di manutenzione straordinaria predisposto tempestivamente dall’amministrazione comunale di Montoro. Pertanto l’allenamento congiunto con, previsto per domani pomeriggio alle 17,30 allo stadio “Sandro Pertini” è stato. L’U.S.1912 ringrazia il Comune di Montoro per l’ampia disponibilità mostrata e la tempestività con la quale ha provato a rimediare ai danni causati al campo dal maltempo. L’appuntamento tra il club ed il comune irpino è soltanto rimandato alla prima decade di settembre con un impegnoinfrasettimanale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Avellino YSport

