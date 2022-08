Uomini e Donne, botta e risposta al veleno tra Giovanna Abate e Giulio Raselli (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono passati oltre due anni da quanto l’allora tronista Giulio Raselli non scelse la corteggiatrice Giovanna Abate, preferendole la rivale Giulio D’Urso. Giovanna finì sul trono, dove scelse Sammy (con cui durò pochissimo) ma a quanto pare non conserva un bel ricordo di Giulio e non si è fatta problemi nel dichiararlo pubblicamente, provocando l’aspra reazione di lui. Uomini e Donne, Davide Donadei va a letto in lacrime: il video fa il giro del web Stanotte l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un video nel quale piange mentre è a letto Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono passati oltre due anni da quanto l’allora tronistanon scelse la corteggiatrice, preferendole la rivaleD’Urso.finì sul trono, dove scelse Sammy (con cui durò pochissimo) ma a quanto pare non conserva un bel ricordo die non si è fatta problemi nel dichiararlo pubblicamente, provocando l’aspra reazione di lui., Davide Donadei va a letto in lacrime: il video fa il giro del web Stanotte l'ex tronista diha pubblicato su Instagram un video nel quale piange mentre è a lettoe ...

