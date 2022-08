Ultime Notizie Roma del 19-08-2022 ore 20:10 (Di venerdì 19 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ha l’Ucraina in apertura la compagnia nucleari statale ha dichiarato oggi che le forze lui si pianificano di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di zaporizhia e di scollegati dalla rete elettrica attualmente l’esercito Russo è alla ricerca di fornitori di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi dopo lo stop per alimentare i sistemi di raffreddamento l’intelligenza Inoltre ricevuto la nuova conferma di Notizie di preparativi per una provocazione su larga scala Intanto sono almeno 19 persone uccise tra cui un bambino e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17 e 18 agosto a Carpi i Corridori stanno cercando persone sotto le macerie di un dormitorio distrutto la polizia ritiene che ci ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ha l’Ucraina in apertura la compagnia nucleari statale ha dichiarato oggi che le forze lui si pianificano di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di zaporizhia e di scollegati dalla rete elettrica attualmente l’esercito Russo è alla ricerca di fornitori di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi dopo lo stop per alimentare i sistemi di raffreddamento l’intelligenza Inoltre ricevuto la nuova conferma didi preparativi per una provocazione su larga scala Intanto sono almeno 19 persone uccise tra cui un bambino e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17 e 18 agosto a Carpi i Corridori stanno cercando persone sotto le macerie di un dormitorio distrutto la polizia ritiene che ci ...

