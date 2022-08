Traffico Roma del 19-08-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione nel complesso rimane scorrevole la circolazione lungo le strade capitoline sul raccordo e sulla tangenziale fino il 23 agosto via dei Fori Imperiali via dei Cerchi ospitano spettacoli ed eventi di strada per consentire la manifestazione dalle 20 a mezzanotte divieto di transito nelle suddette strade ed inviate di conseguenza le linee bus di zona per quanto riguarda del trasporto pubblico sino al 4 settembre sospesi lavori sulla tratta Ostia Antica Cristoforo Colombo della-lido pertanto circolazione dei treni regolari anche di sera e sono sospesi come ogni venerdì anche lavori sulla linea della metropolitana treni in funzione anche dopo le 21 da oggi a domenica prossima 21 agosto lavori di manutenzione traOstiense Fiumicino aeroporto cancellazioni e sostituzioni con ...