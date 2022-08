Recensione RedMagic 7S Pro | super smartphone per gli appassionati di videogiochi

inventuweb : Recensione RedMagic 7S Pro: Il miglior gaming phone del 2022? -

Tom's Hardware Italia

... per quanto ci piaccia molto sia alla vista che in mano, non è esente dagli stessi difetti che vi avevamo già segnalato nelladi7 Pro (che vi consigliamo di recuperare ...Ovviamente le cuffie Cetra True Wireless funzionano perfettamente su ogni altro smartphone, e abbiamo ottenuto ottimi risultati anche con il7 Pro, ed essendo cuffie BT funzionano alla ... RedMagic 7S Pro recensione, cambia tutto senza cambiare (quasi) niente! C'era davvero bisogno di uno smartphone virtualmente uguale al precedente per RedMagic Sì. Ecco perché RedMagic 7S Pro cambia tutto.A pochi mesi di distanza da RedMagic 7 Pro, arriva il nuovo RedMagic 7S Pro con SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.