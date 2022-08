“Preferivo due costole rotte che un ne*ro come dottore” | gli insulti rivolti al medico Andi Nganso

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Quell’uomo mi ha detto:dueche un“. E poi ancora: “Non toccarmi, mi attacchi le malattie“. È la testimonianza di, un35enne di origine camerunense che, nella notte tra il 16 e il 17 agosto 2022, è stato vittima di un episodio di razzismo al Pronto Soccorso di Lignano Sabbiadoro, città in provincia di Udine. Un paziente ha infatti rifiutato di essere visitato dal dottor, a causa del colore della sua pelle. Ilha quindi deciso di raccontare l’accaduto in un post condiviso sui social. “Ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia vita e ho deciso, di concerto con il mio legale, di sporgere denuncia“, ha iniziato ...

jumilcore : RT @PapeDiaw2013: 'Bastardo', 'schifoso', 'preferivo due costole rotte che farmi visitare da un dottore negro', 'non toccarmi che mi attacc… - BellelliAlberto : 'Bastardo', 'schifoso', 'preferivo due costole rotte che farmi visitare da un dottore negro', 'non toccarmi che mi… - Lucy1662129544 : RT @Misurelli77: I frutti della becera propaganda sono sotto gli occhi di tutti, ogni santo giorno succede un episodio del genere. 'Prefer… - CesareMontanari : RT @Misurelli77: I frutti della becera propaganda sono sotto gli occhi di tutti, ogni santo giorno succede un episodio del genere. 'Prefer… - cristin86212732 : RT @Misurelli77: I frutti della becera propaganda sono sotto gli occhi di tutti, ogni santo giorno succede un episodio del genere. 'Prefer… -

" Mi attacchi le malattie , non toccarmi,costole rotte piuttosto che un negro di m..." sono alcune delle frasi pronunciate. Il medico, laurea in economia aziendale e medicina ..."Quell'uomo mi ha detto:costole rotte che un negro come dottore", il racconto di Nganso. Demenza digitale . Nel 2020 sui propri profili social Raffaele La Regina, oggi candidato nelle ..."Negro bastardo schifoso, pezzo di merda. Preferivo due costole rotte in più piuttosto che un negro dottore. Un negro di merda. Che schifo, mi vien da vomitare. Croce rossa a Lignano, i negri all'arre ...Al dottore ha detto: "Non toccarmi, mi trasmetti le malattie". La vittima è Andi Nganso, originario del Camerun: "Il razzismo si fa ...