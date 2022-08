Pd,Letta:mio obiettivo è essere primo partito votato dai giovani (Di venerdì 19 agosto 2022) "L'obiettivo che mi sono dato fin dall'inizio del mio lavoro di segretario nazionale del partito democratico è stato quello di portare il pd al centro dell'attenzione dei giovani e di riportare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) "L'che mi sono dato fin dall'inizio del mio lavoro di segretario nazionale deldemocratico è stato quello di portare il pd al centro dell'attenzione deie di riportare il ...

borghi_claudio : Con Letta che si candida a Vicenza dopo aver cercato su google earth dove fosse, può essere una buona occasione per… - AndreaVenanzoni : Candidato PD in questo momento: ' ringrazio Enrico Letta, la mia famiglia, Dio, il mio agente, i miei fan e tutti q… - cleghio : @Fabry0222 A mio parere Letta non ne ha azzeccata una; forse anche x livore e rancore le sue scelte politiche sono… - cleghio : A mio parere Letta non ne ha azzeccata una; forse anche x livore e rancore le sue scelte politiche sono un fallimen… - ti_secchi : @danieledv79 Sono d'accordo. Ci sono contraddizioni ( forse un po' ci crede, trovo Cottarelli leggermente ingenuo)… -