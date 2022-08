Non è la Rai, Laura Freddi incontra un ex collega storica: "Ma che fine aveva fatto?" (Di venerdì 19 agosto 2022) Laura Freddi racconta della sua amicizia con la ex collega Cristina Quaranta. Le due ragazze che ballavano insieme negli studi di Non è la Rai si trovano oggi da adulte per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a Terracina. È l'occasione perfetta per aggiornarsi sulle ultime novità. Laura Freddi e Cristina Quaranta sono state due star del programma Non è la Rai. La trasmissione era un appuntamento televisivo pomeridiano imperdibile. Andato in onda per la prima volta nel 1991, si è ripetuto per quattro edizioni. Ad animare il programma sotto la conduzione di Enrica Bonaccorti, poi Paolo Bonolis e infine Ambra Angiolini erano un gruppo di ragazze che si prestava a canti, balli e giochi. Il pubblico da casa si è affezionato negli anni alle ragazze di Non è la Rai e ancora oggi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022)racconta della sua amicizia con la exCristina Quaranta. Le due ragazze che ballavano insieme negli studi di Non è la Rai si trovano oggi da adulte per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a Terracina. È l'occasione perfetta per aggiornarsi sulle ultime novità.e Cristina Quaranta sono state due star del programma Non è la Rai. La trasmissione era un appuntamento televisivo pomeridiano imperdibile. Andato in onda per la prima volta nel 1991, si è ripetuto per quattro edizioni. Ad animare il programma sotto la conduzione di Enrica Bonaccorti, poi Paolo Bonolis e inAmbra Angiolini erano un gruppo di ragazze che si prestava a canti, balli e giochi. Il pubblico da casa si è affezionato negli anni alle ragazze di Non è la Rai e ancora oggi ...

