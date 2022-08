MotoGP, Quartararo furioso contro la sprint race: “Non mi piace, pericolosa e stupida” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Non mi piace, perché sarebbe pericolosa e stupida. Le ventuno gare sono già troppe, aggiungere la sprint non avrebbe senso. Ci sono circuiti come quelli di Assen o al Mugello, ad esempio, in cui sei stravolto alla fine della gara. In più sembra strano che ai noi piloti non abbiano detto nulla”. Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, commenta con sdegno la notizia del possibile inserimento di gara sprint nel Mondiale di MotoGP. Il leader della classifica piloti ha poi analizzato le prove libere del venerdì in Austria: “La Ducati andrà veloce sicuramente. La chicane? Per noi sarà un vantaggio. Questa aggiunta rende un po’ meno divertente la frenata della curva-3, ma è qualcosa che ci avvantaggia. Spero comunque di fare una bella gara”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “Non mi, perché sarebbe. Le ventuno gare sono già troppe, aggiungere lanon avrebbe senso. Ci sono circuiti come quelli di Assen o al Mugello, ad esempio, in cui sei stravolto alla fine della gara. In più sembra strano che ai noi piloti non abbiano detto nulla”. Il pilota della Yamaha, Fabio, commenta con sdegno la notizia del possibile inserimento di garanel Mondiale di. Il leader della classifica piloti ha poi analizzato le prove libere del venerdì in Austria: “La Ducati andrà veloce sicuramente. La chicane? Per noi sarà un vantaggio. Questa aggiunta rende un po’ meno divertente la frenata della curva-3, ma è qualcosa che ci avvantaggia. Spero comunque di fare una bella gara”. SportFace.

SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, lampo Zarco: si prende le seconde prove libere Quartararo si infila in quarta posizione in mezzo a… - sportface2016 : #MotoGP, #Quartararo furioso contro la sprint race: 'Non mi piace, pericolosa e stupida' - albore_mattia : RT @SkySportMotoGP: ? GP d'Austria, lampo Zarco: si prende le seconde prove libere Quartararo si infila in quarta posizione in mezzo a una… - motosprint : #MotoGP #AustrianGP Netta bocciatura da parte di #Quartararo, che non vede di buon occhio l'introduzione della gara… - Motorsport_IT : #MotoGP | Quartararo si oppone alla gara sprint: “Idea stupida!” -