Milan, Parolo sulla corsa Scudetto: ”Rossoneri e Inter in prima fila” (Di venerdì 19 agosto 2022) L'ex centrocampista della Nazionale Parolo ha espresso la sua opinione riguardo la lotta Scudetto che si prospetterà durante questa stagione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) L'ex centrocampista della Nazionaleha espresso la sua opinione riguardo la lottache si prospetterà durante questa stagione

MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: ?? 'Metto #Milan ed #Inter in prima fila. Subito dietro la #Juventus. Più attardate #Roma e #Napoli. #Lazio e #Fiorentin… - ZonaBianconeri : RT @PassioneMilan3: ?? 'Metto #Milan ed #Inter in prima fila. Subito dietro la #Juventus. Più attardate #Roma e #Napoli. #Lazio e #Fiorentin… - PassioneMilan3 : ?? 'Metto #Milan ed #Inter in prima fila. Subito dietro la #Juventus. Più attardate #Roma e #Napoli. #Lazio e… - sportli26181512 : Parolo sulle contendenti per lo Scudetto: 'Milan e Inter in prima fila': Marco Parolo, ex centrocampista della Lazi… - milansette : Parolo sulle contendenti per lo Scudetto: 'Milan e Inter in prima fila' #acmilan #rossoneri -