LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-2 6-7, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: il canadese annulla due match point e conquista il tie-break (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 1-7 INCREDIBILE RIMONTA DI Auger Aliassime CHE conquista IL SECONDO SET 1-6 CINQUE SET point Auger Aliassime 1-5 In corridoio la risposta dell’azzurro. 1-4 Rovescio diagonale imprendibile di Sinner. 0-4 DOPPIO FALLO DI Sinner 0-3 Sinner deve immediatamente rientrare per non trascinarsi al terzo set. 0-2 SUL NASTRO LA VOLÉE DI Sinner DOPO IL RECUPERO DI Auger Aliassime 0-1 QUINTO PUNTO DI FILA PER IL canadese! Rovescio lungo di Sinner. 6-6 Auger Aliassime annulla DUE match point ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 1-7 INCREDIBILE RIMONTA DICHEIL SECONDO SET 1-6 CINQUE SET1-5 In corridoio la risposta dell’azzurro. 1-4 Rovescio diagonale imprendibile di. 0-4 DOPPIO FALLO DI0-3deve immediatamente rientrare per non trascinarsi al terzo set. 0-2 SUL NASTRO LA VOLÉE DIDOPO IL RECUPERO DI0-1 QUINTO PUNTO DI FILA PER IL! Rovescio lungo di. 6-6DUE...

