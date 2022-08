Ladispoli | gestione delle cedole librarie per la scuola primaria | l’avviso per le librerie

(Di venerdì 19 agosto 2022)– L’Amministrazione comunale informa i fornitori dei libri di testo per lache, dal prossimo anno scolastico (A.S. 2022/2023), il Comune diutilizzerà una procedura esclusivamente on-line relativa allad’obbligo per la(L.R.n. 29/1992). Il Comune diha aderito al sistema “Comune facile-” affidato alla ditta YAMME SRL – C.F./P.I.: 04289900161, con sede a Via Sigismondi 40 24018 Villa D’Almè (Bg). La piattaforma online “Online – ComuneFacile” permette la totale digitalizzazione affinché il ...

TerzoBinario.it

Il Comune diha aderito al sistema "Comune facile -cedole librarie" affidato alla ditta YAMME SRL " C. F./P. I.: 04289900161, con sede a Via Sigismondi 40 24018 Villa D'Almè (Bg).Il Comune diha aderito al sistema 'Comune facile -cedole librarie' affidato alla ditta YAMME SRL - C. F./P. I.: 04289900161, con sede a Via Sigismondi 40 24018 Villa D'Almè (Bg). ... Assegnate le deleghe ai consiglieri di Ladispoli • Terzo Binario News L’Amministrazione Comunale avvisa genitori e librerie L’Amministrazione comunale informa i fornitori dei libri di testo per la scuola primaria che, dal prossimo anno scolastico (A.S. 2022/2023), il Co ...«Ora vai un attimo in giardino che qui devo mettere a posto alcune cose». Una tecnica collaudata, quella di spedire fuori l'ignaro nonnino 90enne per poter sgraffignare ...