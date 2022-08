Juventus, Bonucci a rischio per la Sampdoria: problema al flessore (Di venerdì 19 agosto 2022) rischio concreto di saltare la Sampdoria per Leonardo Bonucci, che a causa di un problema al flessore potrebbe non essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo impegno della Juventus. Una nuova tegola per i bianconeri, con tanti assenti già per la sfida di Genova valida per la seconda giornata di campionato. L’affaticamento è stato accusato dal difensore centrale già contro il Sassuolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022)concreto di saltare laper Leonardo, che a causa di unalpotrebbe non essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il prossimo impegno della. Una nuova tegola per i bianconeri, con tanti assenti già per la sfida di Genova valida per la seconda giornata di campionato. L’affaticamento è stato accusato dal difensore centrale già contro il Sassuolo. SportFace.

