stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Inzaghi aspetta lo Spezia: 'Quattro punte insieme? Servono tante soluzioni...' - sportli26181512 : Inzaghi aspetta lo Spezia: 'Quattro punte insieme? Servono tante soluzioni...': Inzaghi aspetta lo Spezia: 'Quattro… - Gazzetta_it : Inzaghi aspetta lo Spezia: 'Quattro punte insieme? Servono tante soluzioni...' - LucaVisma84 : @Amala1908__ @Inter È un altro giocatore bollito, che per come vuole giocare Inzaghi, cioè con la difesa alta, è un… - arabellara : Continuo a pensare che con quattro esterni di ruolo,tre centrali titolari e due rincalzi(D'Ambrosio e Darmian)che p… -

La Gazzetta dello Sport

Anche la San Siro nerazzurra è prontissima a riaccogliere il campionato, proprio nello stesso luogo in cui oggi la squadra di Simonelavorerà nella rifinitura della vigilia (con Zhang presente sugli spalti per seguire i suoi uomini). Prima, nella diretta Instagram sull'account ufficiale del club, ha parlato proprio l'...Inter,e la mossa dellepunte . Inter,sulla lotta scudetto. Il tecnico dell'Inter Simone, che non è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro lo ... Inzaghi: "Quattro punte insieme Servono tante soluzioni" Rifinitura, c'è Zhang Il tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida contro lo Spezia, esordio casalingo stagionale: "Recupereremo D'Ambrosio" ...Il tecnico nerazzurro prima dell'esordio a San Siro: "D'Ambrosio ha recuperato, ma non ci sarà Mkhitaryan. Le partite si cominciano in 11, ma spesso sono determinanti i 5 subentrati" ...