Cremona, dopo la bomba d’acqua il Po si riprende un’isola di sabbia (Di venerdì 19 agosto 2022) Da una lunga lingua di sabbia a un letto di nuovo pieno d’acqua. Ma mai così attesa come dopo mesi di siccità. Lo “spiaggione” che si era formato sul fiume Po, nella zona a sud-est della provincia di Cremona, è stato sommerso dalla bomba d’acqua di venerdì 19 agosto, che ha colpito l’area di Casalmaggiore e dintorni. Dove la vita sembrava essere stata annientata, i nubifragi di questi giorni, sia pure forieri di svariati danni, hanno avuto il merito di ridonare alla natura la sua parvenza originaria. Proprio il 21 luglio scorso lo “spiaggione” aveva ospitato un flash mob delle atlete di Sand Volley della Vbc Casalmaggiore, che si erano allenate sul letto del fiume in secca proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma della siccità. Non avrebbero forse mai nemmeno ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Da una lunga lingua dia un letto di nuovo pieno. Ma mai così attesa comemesi di siccità. Lo “spiaggione” che si era formato sul fiume Po, nella zona a sud-est della provincia di, è stato sommerso dalladi venerdì 19 agosto, che ha colpito l’area di Casalmaggiore e dintorni. Dove la vita sembrava essere stata annientata, i nubifragi di questi giorni, sia pure forieri di svariati danni, hanno avuto il merito di ridonare alla natura la sua parvenza originaria. Proprio il 21 luglio scorso lo “spiaggione” aveva ospitato un flash mob delle atlete di Sand Volley della Vbc Casalmaggiore, che si erano allenate sul letto del fiume in secca proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma della siccità. Non avrebbero forse mai nemmeno ...

