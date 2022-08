Contrasto alla criminalità: controlli dei Carabinieri nel territorio irpino (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Compagnia di Solofra, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, continuano a porre attenzione all’attività di controllo del territorio, implementando ulteriormente – come disposto dal Comando Provinciale di Avellino – i servizi di pattuglia, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un ventenne di San Michele di Serino per “Detenzione illecita di sostanze stupefacenti”: all’esito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione del giovane 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Idella Compagnia di Solofra, con l’effettuazione di mirati servizi voltiprevenzione edrepressione di reati, continuano a porre attenzione all’attività di controllo del, implementando ulteriormente – come disposto dal Comando Provinciale di Avellino – i servizi di pattuglia, sia per contrastare lasia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Idella Stazione di Serino hanno denunciato un ventenne di San Michele di Serino per “Detenzione illecita di sostanze stupefacenti”: all’esito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione del giovane 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle ...

