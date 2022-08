Conte sostituito da Valiante, la Petrone può sperare ancora (Di venerdì 19 agosto 2022) di Erika Noschese Prima si ipotizzava addirittura di escluderlo dalla competizione elettorale poi la riconferma, in attesa della telefonata dai vertici nazionali del partito. L’allungo notte dei coltelli per scegliere i nomi dei candidati alle prossime elezioni politiche per il Pd non è certo terminata lunedì sera: la direzione nazionale ha approvato liste che, ancora oggi, subiscono dei cambiamenti e tutto per scelta del governatore Vincenzo De Luca che ora dovrebbe giustificare ai cittadini campanili come farà campagna elettorale per un ministro che ha fortemente Contestato durante il periodo della pandemia, quale Roberto Speranza. Oggi, i dem devono correre ai ripari: Federico Conte nei giorni scorsi ha annunciato la sua volontà di rinunciare alla candidatura al senato proprio per questi giochi di potere. Posso che oggi è stato ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) di Erika Noschese Prima si ipotizzava addirittura di escluderlo dalla competizione elettorale poi la riconferma, in attesa della telefonata dai vertici nazionali del partito. L’allungo notte dei coltelli per scegliere i nomi dei candidati alle prossime elezioni politiche per il Pd non è certo terminata lunedì sera: la direzione nazionale ha approvato liste che,oggi, subiscono dei cambiamenti e tutto per scelta del governatore Vincenzo De Luca che ora dovrebbe giustificare ai cittadini campanili come farà campagna elettorale per un ministro che ha fortementestato durante il periodo della pandemia, quale Roberto Speranza. Oggi, i dem devono correre ai ripari: Federiconei giorni scorsi ha annunciato la sua volontà di rinunciare alla candidatura al senato proprio per questi giochi di potere. Posso che oggi è stato ...

