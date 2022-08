«Chiedi pietà in ginocchio»: la folle cena del capo gabinetto di Gualtieri (che si dimette) (Di venerdì 19 agosto 2022) In Campidoglio a Roma scoppia il caso Albino Ruberti. L’episodio rivelato in un video pubblicato da Il Foglio che ha visto protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è “gravissimo” e «non può restare senza conseguenze». É quanto sottolineano fonti del Nazareno. Scoppia il caso del capo di gabinetto di Gualtieri Secondo quanto si evince dalle immagini, Ruberti, dopo una cena a Frosinone, si sfoga in maniera assai accesa facendo riferimento a richieste che gli avrebbe rivolto un non meglio precisato interlocutore. «Deve venire qui – dice tra l’altro – a chiedermi in ginocchio pietà, adesso. Se deve inginocchià e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) In Campidoglio a Roma scoppia il caso Albino Ruberti. L’episodio rivelato in un video pubblicato da Il Foglio che ha visto protagonista Albino Ruberti,didel sindaco di Roma, Roberto, è “gravissimo” e «non può restare senza conseguenze». É quanto sottolineano fonti del Nazareno. Scoppia il caso deldidiSecondo quanto si evince dalle immagini, Ruberti, dopo unaa Frosinone, si sfoga in maniera assai accesa facendo riferimento a richieste che gli avrebbe rivolto un non meglio precisato interlocutore. «Deve venire qui – dice tra l’altro – a chiedermi in, adesso. Se deve inginocchià e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha ...

SecolodItalia1 : «Chiedi pietà in ginocchio»: la folle cena del capo gabinetto di Gualtieri (che si dimette) - roberto72764315 : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… - Massimo22185550 : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… - Ateodemocratico : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… - FioritaOfficina : RT @M5SRoma: Ti sparo', 'Vi ammazzo', 'Inginocchiatevi', 'Chiedi pietà'. Purtroppo non è un dialogo di Romanzo Criminale' ma parole del Cap… -