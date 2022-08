Chaves vs Vizela – pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 19 agosto 2022) La Primeira Liga portoghese torna con una nuova serie di partite: il, neopromosso, ospita ilall’Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira sabato 20 agosto. I Vizelenses hanno vinto le ultime due partite in trasferta in tutte le competizioni e cercheranno di fare il tris per la prima volta dal marzo 2021. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha impiegato solo due partite per ottenere la sua prima vittoria da quando è tornato nella massima serie portoghese: lunedì scorso, infatti, ha sconfitto il Maritimo per 2-1 quando le due squadre si sono incontrate all’Estadio dos Barreiros. Dopo essere stati in svantaggio ...

...1ª GIORNATA LIGA PORTUGAL Porto - Marítimo 5 - 1 SL Benfica - Arouca 4 - 0 Braga - Sporting CP 3 - 3 Rio Ave -0 - 1 Estorial Praia - Famalicão 2 - 0 Santa Clara - Casa Pia 0 - 0- ...... - Il Moreirense con la vittoria di ieri per 4 - 1 contro il, si è garantito l'accesso ai play off per rimanere in prima liga, dovendo però disputare ancora due gare contro lo, terzo ... Pronostici Primeira Liga 20 Agosto: Schedina 3ª Giornata Em conferência de Imprensa, esta sexta-feira, Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, projetou o desafio com o Chaves, referente à 3.ª jornada do campeonato, agendado para amanhã, sábado, às 18 horas. «S ...Vítor Campelos garante que preparou 'bem o jogo' e que os seus jogadores vão 'fazer de tudo para tentar vencer' ...