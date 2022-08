Ultime Notizie – Elezioni 2022, scontro Pd-Lega sul Covid (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Covid irrompe nella campagna elettorale per le Elezioni politiche 2022 in Italia del 25 settembre e scatena lo scontro tra Pd e Lega. Ad accendere la miccia l’annuncio del Partito democratico della candidatura di Andrea Crisanti, pesantemente criticata in particolare dal centro destra. “Il viro-star oggi dice: ‘sono iscritto al PD da sei anni’, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super tecnico al di sopra delle parti. Fra lui e Speranza, adesso si capiscono tante cose…”, scriveva Matteo Salvini. Oggi la dura replica del virologo che attacca: “Salvini? Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila”. Lo scontro si sposta sui social quando interviene direttamente il segretario del Pd Enrico Letta: “La ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilirrompe nella campagna elettorale per lepolitichein Italia del 25 settembre e scatena lotra Pd e. Ad accendere la miccia l’annuncio del Partito democratico della candidatura di Andrea Crisanti, pesantemente criticata in particolare dal centro destra. “Il viro-star oggi dice: ‘sono iscritto al PD da sei anni’, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super tecnico al di sopra delle parti. Fra lui e Speranza, adesso si capiscono tante cose…”, scriveva Matteo Salvini. Oggi la dura replica del virologo che attacca: “Salvini? Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime dial posto di 140mila”. Losi sposta sui social quando interviene direttamente il segretario del Pd Enrico Letta: “La ...

