Truffa delle chiavi dell’auto, attenti al nuovo metodo: ecco come evitare l’inganno (Di giovedì 18 agosto 2022) La Truffa delle chiavi dell’auto è un nuovo metodo messo in pratica dai criminali. Una situazione rivisitata in epoca moderna. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come fare per evitare spiacevoli situazioni. Con l’aumento della tecnologia, anche i malviventi si sono adeguati al tempo. Per questo motivo, ci sono sempre più truffe definite innovative. Ricordiamo, ad esempio, il ladro di auto che forza la serratura per procedere al furto. Questa volta, la Truffa delle chiavi dell’auto va oltre alla situazione precedentemente descritta. Adobe StockTra l’esperienze tutt’altro che piacevoli c’è sicuramente il furyo del proprio veicolo. Questo, oltre alla perdita ... Leggi su chenews (Di giovedì 18 agosto 2022) Laè unmesso in pratica dai criminali. Una situazione rivisitata in epoca moderna. Andiamo a vedere di cosa si tratta efare perspiacevoli situazioni. Con l’aumento della tecnologia, anche i malviventi si sono adeguati al tempo. Per questo motivo, ci sono sempre più truffe definite innovative. Ricordiamo, ad esempio, il ladro di auto che forza la serratura per procedere al furto. Questa volta, lava oltre alla situazione precedentemente descritta. Adobe StockTra l’esperienze tutt’altro che piacevoli c’è sicuramente il furyo del proprio veicolo. Questo, oltre alla perdita ...

poliziadistato : #truffeanziani A Firenze arrestate 3 persone responsabili della truffa della “falsa vicina di casa” intenzionata a… - veneto_ : RT @tribuna_treviso: Per la Procura sarebbe già sparita buona parte della documentazione e delle informazioni utili. A far partire l’inchie… - TrevisoVerdi : RT @tribuna_treviso: Per la Procura sarebbe già sparita buona parte della documentazione e delle informazioni utili. A far partire l’inchie… - tribuna_treviso : Per la Procura sarebbe già sparita buona parte della documentazione e delle informazioni utili. A far partire l’inc… - nagisakrsgdr : @karma_krsgdr - preferisci.» spiegò, in modo un po' incerto. Gli sembrava quasi una truffa chiedere al ragazzo di s… -