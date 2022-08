Sinner-Auger Aliassime stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di giovedì 18 agosto 2022) Jannik Sinner sfiderà Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2022. L’azzurro, reduce dalle vittorie su Kokkinakis e Kecmanovic, proverà a conquistare per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo in corso di svolgimento nell’Ohio, ma si troverà di fronte un giocatore di assoluto livello e in grado di lasciare soli cinque games a De Minaur nel suo incontro di esordio. Un match molto importante per Jannik anche nella disperata corsa ad un posto nelle Atp Finals di Torino, dato che il canadese rappresenta uno dei diretti concorrenti. Un solo precedente tra i due, che purtroppo non sorride all’allievo di Simone Vagnozzi: pochi mesi fa, a Madrid, il nativo di Montreal giocò una delle migliori partite della carriera, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Janniksfiderà Felixnegli ottavi di finale deldi. L’azzurro, reduce dalle vittorie su Kokkinakis e Kecmanovic, proverà a conquistare per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo in corso di svolgimento nell’Ohio, ma si troverà di fronte un giocatore di assoluto livello e in grado di lasciare soli cinque games a De Minaur nel suo incontro di esordio. Un match molto importante per Jannik anche nella disperata corsa ad un posto nelle Atp Finals di Torino, dato che il canadese rappresenta uno dei diretti concorrenti. Un solo precedente tra i due, che purtroppo non sorride all’allievo di Simone Vagnozzi: pochi mesi fa, a Madrid, il nativo di Montreal giocò una delle migliori partite della carriera, con ...

