Sanna Marin show | premier scatenata a una festa con amici | è bufera Video

Roma, 18 ago – Giovane, bella e scatenata. Sanna Marin, avvenente premier finlandese che ha già mandato in tilt i social dopo aver partecipato al festival rock di Helsinki in shorts, chiodo e anfibi, torna a far impazzire i fan. In un Video pubblicato sui social, la 36enne leader della Finlandia, se la spassa alla grande con amiche e amici. Balli e canti sfrenati, durante una festa privata. Il filmato, diventato virale, ha generato una ridda di polemiche. Nella nazione scandinava il primo ministro è stato duramente criticato dall'opposizione per l'atteggiamento giudicato fuori luogo, considerato appunto il prestigio ruolo politico che riveste. Bere, ballare e cantare i pezzi del rapper finlandese Petri Nygård e del cantante pop Antti Tuisku, sono gesti che alcuni hanno ...

