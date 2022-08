Rooney attacca Mbappé | “Troppo ego | Messi aveva quattro Palloni d’Oro a 23 anni”

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Un giocatore di 23che dà una spallata a? Non ho mai visto un ego più grande in vita mia. Qualcuno dovrebbe ricordare ache quando23già vinto“. Queste sono le pungenti parole di Wayne, attualmente allenatore del Dc United e leggenda vivente del Manchester United, in direzione Kylian. L’attuale tecnico ha criticato aspramente l’esterno d’attacco francese dopo aver colpito Lionel, compagno di squadra al Paris Saint-Germain, con una spallata, poco prima di contendere nervosamente a Neymar l’esecuzione di un rigore contro il Montpellier.ha parlato ai microfoni ...

