Maltempo in Liguria, Arpal: "L'allerta gialla era corretta. Fenomeni intensi ma localizzati"

Parla Francesca Giannoni, dirigente dell'Unità clima meteo di Arpal della Regione Liguria. "I cittadini devono abituarsi a convivere con questo genere di eventi sempre più estremi"

