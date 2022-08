LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani/Bertocchi seconde dopo quattro rotazioni (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 16.04: Errore nel finale per le ucraine che chiudono con un totale di 245.79 16.03: Le ungheresi chiudono con un totale di 215.85 16.02: Fuori sincronia la Francia che chiude con un totale di 230.40 16.02: La Gran Bretagna chiude la sua gara con un totale di 257.40, al di sotto delle attese 16.01: La Svezia si inserisce alle spalle dell’Italia con un tuffo da 56.70, totale di 200.10 16.00: Prosegue la risalita delle azzurre! Con 66.96 sono seconde con un totale di 208.56 15.59: Non perfetto il tuffo delle battistrada tedesche che totalizzano 60.30, totale di 214.20 15.58: Non bene la Svizzera con 46.20, totale di 175.44 15.57: Punteggio di 49.29 per ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 16.04: Errore nel finale per le ucraine che chiudono con un totale di 245.79 16.03: Le ungheresi chiudono con un totale di 215.85 16.02: Fuori sincronia la Francia che chiude con un totale di 230.40 16.02: La Gran Bretagna chiude la sua gara con un totale di 257.40, al di sotto delle attese 16.01: La Svezia si inserisce alle spalle dell’Italia con un tuffo da 56.70, totale di 200.10 16.00: Prosegue la risalita delle azzurre! Con 66.96 sonocon un totale di 208.56 15.59: Non perfetto il tuffo delle battistrada tedesche che totalizzano 60.30, totale di 214.20 15.58: Non bene la Svizzera con 46.20, totale di 175.44 15.57: Punteggio di 49.29 per ...

