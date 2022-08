Lipsia: un club chiede Sörloth (Di giovedì 18 agosto 2022) Alexander Sörloth potrebbe lasciare l'RB Lipsia. L'attaccante norvegese, secondo la Bild, è la prima scelta del Borussia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Alexanderpotrebbe lasciare l'RB. L'attaccante norvegese, secondo la Bild, è la prima scelta del Borussia...

Dottor_Strowman : Ecco, questo è un punto Non impazzire e massacrare dei dirigenti perché con Budget MENO SESSANTA (credo nella stor… - LorenzoLasagni : @theMilanZone_ @DiMarzio Poi arriverà un altro club mai sentito prima tipo Tottenham o Lipsia che lo prenderà a 8 piu bonus - sportli26181512 : Lipsia, Laimer dovrebbe rimanere: Come riportato da kicker, Laimer dovrebbe rimanere per questa stagione al Lipsia.… - sportli26181512 : '#Psg, #Skriniar ancora prioritario. Se salta il piano B è Simakan': La trattativa con l'Inter per il difensore slo… - Paunz99 : Vi ricordate quando dicevano che pure Werner fosse più forte di Immobile? Ora che ha floppato al Chelsea ed è torna… -