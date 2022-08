L’Europa chiude il rubinetto degli aiuti militari all’Ucriana (Di giovedì 18 agosto 2022) Nessun aiuto militare nel mese di luglio all’Ucraina da parte dei Paesi europei. È quanto riporta Politico, sottolineando che, per tutto luglio, i sei Paesi più grandi d’Europa non hanno offerto all’Ucraina nuovi impegni militari bilaterali: è la prima volta che accade dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso. Segnale che l’assistenza militare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 agosto 2022) Nessun aiuto militare nel mese di luglio all’Ucraina da parte dei Paesi europei. È quanto riporta Politico, sottolineando che, per tutto luglio, i sei Paesi più grandi d’Europa non hanno offerto all’Ucraina nuovi impegnibilaterali: è la prima volta che accade dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio scorso. Segnale che l’assistenza militare InsideOver.

ZenatiDavide : Italia viva-Azione, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf: Il documento ha 54 pagine ed è div… - bball_evo : LBA ?????? - L'Happy Casa Brindisi chiude il roster con il suo nuovo regista titolare: Ky Bowman! Giocatore alla prima… - thewaterflea : RT @blu_mirtillo: Vola il prezzo del gas. E Gazprom avverte l’Europa: inverno difficile. La Germania non chiude 3 centrali nucleari @sole24… - blu_mirtillo : Vola il prezzo del gas. E Gazprom avverte l’Europa: inverno difficile. La Germania non chiude 3 centrali nucleari… - antbar12 : RT @k_arsenale: A causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità, dovuti dalle #sanzioni anti-Russia, chiude la #Slovalco uno dei più grand… -