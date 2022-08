La solidarietà della cripto community all’Ucraina

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Il governo ucraino ha pubblicato un resoconto spese delle donazioni arrivate nel paese tramite i canalie BTC. Non sono stati solo i grandi exchange a muoversi a sostegno di Kiev, ma anche, in una vera gara di, i privati ed i piccoli investitori. La cifra raccolta, che ammontava a circa 54 milioni di dollari, è stata utilizzata per acquistare equipaggiamento militare, medicinali e veicoli. Una somma importante, che ha visto ladei big player del mondoschierarsi compatta a favore dell’Ucraina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pontifex_it : Le popolazioni della Somalia e di alcune zone dei Paesi limitrofi, che già vivono in condizioni molto precarie, si… - RaiDue : L'estate di @bocelli_matteo raccontata a 'Felicità - La stagione dell'amore e della solidarietà' ?? 'Sono successe t… - vaticannews_it : #Ucraina Il servizio della Caritas Donetsk continua a portare soccorso agli sfollati di #guerra, raccogliendo dramm… - mazzettam : RT @michelegiorgio2: Il commento della deputata Laura #Boldrini 'Solidarietà alle ong palestinesi...Queste organizzazioni impegnate nella d… - mereu_giorgio : RT @lauro_rosanna: I sionisti israeliani continuano a sentirsi al di sopra della legge e a illudersi di fiaccare la resistenza palestinese… -

Alto Adige

... l'Ucraina continuerà a soffrire le conseguenze di questa guerra ancora a lungo e avrà bisogno del nostro aiuto", afferma la direttriceCaritas Beatrix Mairhofer. Generosità esono ...... poste esternamente alla Camera del lavoro di via Emilia, per rubare la bandierapace che vi era esposta'.per l'Anpi e condanna per il gesto sono arrivate dalla consigliera ... Guerra in Ucraina, l'appello della Caritas: «Grande solidarietà, ma gli aiuti restano cruciali»